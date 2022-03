Dünyayı sarsan iddia!: Salı gecesine dikkat!

ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Rusya'nın Ukrayna harekatını inceledi.

'MALİYETLİ HATTA İMKANSIZ'

Analistler Rusya'nın bu bölgeye daha fazla güç göndermesi durumunda Ukrayna kuvvetlerinin kentin kuşatılmasına engel olamayabileceğini fakat Rusya'nın başkenti ele geçirmesini son derece yüksek maliyetli ve hatta imkansız hâle getirebileceğini düşünüyor.

Rusya son iki günde Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti olan Harkov'a yönelik saldırılarını da artırdı.

Rus birlikleri kente toplar ve roketlerle de saldırıyor. Bu daha fazla sivil ölümüne yol açıyor. Ukraynalı yetkililer kentte onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya bir termobarik bomba kullanmakla da suçlandı. BBC bu iddiayı henüz doğrulatamadı. Ukrayna'nın güneyindeki Rus ilerleyişi de son günlerde yavaşladı.

Analistler bunun, Rusya'nın Maruipol kentini nihai bir şekilde ele geçirmek için takviye kuvvet beklemesinden kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor.

RUSYA SALI GECESİ YENİ HÜCUM PLANLIYOR İDDİASI

AFP haber ajansının diplomatik kaynaklar ve savunma çevrelerinden aldığı bilgiye göre Moskova Salı gecesi yeni bir saldırı planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus birliklerinin Pazartesi günü Kiev'e doğru "beş kilometre daha" ilerleyerek şehre "25 kilometre mesafeye kadar" yaklaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer önemli şehirlerini kuşatmak ve kontrollerine almak için" Rus güçlerinin son 24 saattir tekrar gruplandığını ve zırhlı araçlar ile ağır silahları bir araya topladığını duyurdu.

60 KİLOMETRELİK KONVOY

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik kapsamlı bir Rus saldırısına dair endişeler artıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli uydu görüntüleri sağlayıcısı Maxar'ın yayınladığı görsellerde 60 kilometre uzunluğunda bir Rus askeri konvoyonun Ukrayna'nın kuzeyinden Kiev'e doğru ilerlediği görülüyor. Buna göre konvoyun başı Kiev'in 25 kilometre kuzeyindeki Antonov Havalimanı yakınlarına ulaşmış durumda.

Maxar'dan yapılan açıklamada, yüzlerce askeri aracın Ukrayna kırsalında ilerlediği ve "bazı araçların birbirine uzak, bazı araçların ise ikili ya da üçlü gruplar halinde yol aldığı" kaydedildi. Görüntülerin bir kısmında yandığı düşünülen binalardan duman yükseldiği dikkat çekerken, diğer görüntülerde Belarus'ta, Ukrayna sınırına 30 kilometre mesafede yeni bir grup saldırı helikopterleri ile askeri araçların intikal ettirildiği anlaşılıyor.

Ukraynalı yetkililer, geçen Perşembe günü başlayan Rus saldırısının ardından Ukrayna birliklerinin başkent Kiev'e yönelik Rus saldırılarını püskürttüğünü ve Kiev'in dışındaki Antonov Havalimanı civarında büyük çatışmalar olduğunu aktardı. Batılı yetkililere göre de Ukraynalıların direnişi Rus saldırılarını yavaşlatmış durumda. Öte yandan Ukraynalı kaynaklar, Rus ordusunun ülkenin en büyük kentlerine birliklerini intikal ettirmeye ve füze atmaya devam ettiğini bildiriyor.

