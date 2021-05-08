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08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00:00

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Vandal devlet

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Mescid-i Aksa'da İsrail zorbalığı. İsrail askeri Mescid-i Aksa'ya, Yahudi yerleşimciler Filistinli sivilleri saldırdı.

Ramazan ayının başlangıcından itibaren her gün şiddetin dozunu artıran İsrail'in zorbalığı dün gece zirve yaptı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. Çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle yatsı sonrası teravih namazı aralıklarla kılınabildi.

53 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı. Filistinli gençler, İsrail polisinin saldırısına taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 53 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

SAİD'İ KATLETTİLER

Akşam'ın haberine göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 yaşındaki Filistinli Said Avde'yi gerçek mermilerle şehit etti. Avde Türkiye ve Ürdün'de düzenlenen birçok futbol turnuvasına katılmıştı. Ailesi, Said'in ünlü bir futbolcu olmak için Nablus'taki bir futbol akademisine kaydolduğunu söyledi.

AA EDİTÖRÜNE PLASTİK MERMİ

İsrail polisinin müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı. Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu. Hafi f yaralanan Boyraz'a olay yerinde müdahale edildi.

İŞGALCİ BÖYLE YERLEŞİYOR

İşgal altındaki Kudüs'te müslümanlar evlerinden zorla çıkarılıp yerlerine Yahudi yerleşimciler yerleştiriliyor. Twitterdan zorbalığın fotoları paylaşıldı, "Zulmü engelleyemiyoruz ! Sen duyurmamıza yardım et Allah'ım..." çağrıları yapıldı.

ABD: ENDİŞE DUYUYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı "Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyuyoruz" açıklaması yaptı.

DEVLET TERÖRÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum" ifadesini kullandı.

SALDIRI İNSANLIK DIŞI BİR OLAY

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İlk kıblemiz Mescidi Aksa'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay" ifadelerini kullandı. Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız" dedi.

ŞİDDETLE TELİN EDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin saldırısına sert tepki gösterdi. Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz" dedi.

Etiketler : Mescid-i Aksa israil filistin gazze
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