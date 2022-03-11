Savaşın seyrini değiştirecek iddia!

Rusya Devlet Başkanı Putin, savaşın başladığı günden beri hiç beklemediği bir direnişle karşılaştı. Ukrayna ordusu ve halkının gösterdiği direnç, ordusundaki teknik arızalar, erzak ve yakıt problemleri Putin'e elde etmeyi umduğu ilerlemeyi sağlamadı.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN KİMYASAL SİLAH İDDİASI

ABD dün 'Ukrayna savaşını kaybetmeyi göze alamayan' Putin'in yeni yollara başvurabileceğini duyurdu. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silah saldırısı planlıyor olabileceğini iddia etti.

Gündeme bomba gibi düşen iddiaya İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katıldı ve "Kimyasal silahlar hakkında duyduğunuz şeyler, doğrudan Putin'in oyun kitabından çıktı" dedi ve Rusya için "sinik, barbar bir hükümet" ifadesini kullandı.

KIRMIZI ÇİZGİ AŞILIRSA NATO DEVREYE GİREBİLİR

Peki Rusya'nın kimyasal saldırı düzenlemesi savaşın seyrini nasıl değiştirir? Cevabını İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey verdi. BBC Radio 4'ün Today programına konuşan Heappey, kimyasal silahların kırmızı çizginin aşılması anlamına geldiğini vurguladı ve ve böyle bir durumda ittifakın yaklaşımında bir değişiklik düşünebileceğini ima etti.

Putin'in kimyasal silah kullandığında bunun uluslararası bir tepkiye neden olacağını bilmesi gerektiğini belirten Heappey NATO'nun böyle bir durumda savaşa müdahale edebileceğini öne sürdü.

Eski genelkurmay başkanı Jonathan Powell ise "Putin bizim için kırmızı çizgi olan nükleer silah veya kimyasal silahları kullanırsa harekete geçmek için ciddi ciddi düşünmemiz gerekir" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KİMYASAL SİLAH STOĞU

Rusya, kimyasal silahları yasaklayan bir anlaşma imzalamasına rağmen, sarin gibi felç edici zehirli gazlar ve şarbon bakterileri gibi biyolojik silahlar da dahil olmak üzere dünyanın en büyük kimyasal silah stokunu topladı. 2015 yılında Suriye'ye müdahalesinden bu yana Rusya, sivillerine kimyasal saldırılar düzenleyen Suriye hükümetine koruma ve askeri destek sağladı.

İNKAR İÇİN ZEMİN HAZIRLIĞI

Öte yandan devlet kontrolündeki Rus medyası, Ukrayna'nın kendi biyolojik veya kimyasal silahlarını geliştirdiğine dair asılsız iddialar yayınlıyor. Batılı istihbarat teşkilatları, bunun Moskova'nın işgalinde yasaklı silahları kullanması durumunda makul bir inkar için zemin hazırladığını gösterdiğine inanıyor.

Rusya, son yıllarda, ikisi İngiliz topraklarında olmak üzere, birçok yerde kimyasal silah kullanımıyla ilişkilendirildi. İngiltere, 2018'de Rusya'yı eski bir Rus istihbarat subayını ve kızını zehirlemek için sinir gazı kullanmakla suçlamıştı.