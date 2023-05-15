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15 Mayıs 2023 Pazartesi 03:54:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 03:54:00

Dünyanın gözü Türkiye'nin seçiminde

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tüm dünyada ilgiyle takip edildi. Uluslararası haber ajansları gelişmeleri anbean "Son Dakika" kodu ile paylaştı. Yüksek katılım oranına da dikkat çekildi.

Türkiye seçimini yaptı, Dünya medyası gelişmeleri anbean takip etti.

İngiliz Reuters, Amerikan Associated Press ve Fransız Agence France-Presse haber ajansları seçim sürecine geniş yer verdi.

Ajanslar, oy verme işlemleri ve sonrasında yapılan açıklamaları canlı yayınladı.

Seçimle ilgili gelişmeler son dakika olarak abonelere ulaştırıldı.

Muhabirler, son durumu sahadan da izledi.

Katar merkezli El Cezire medya kuruluşu, Türkiye'deki seçimleri açtığı canlı bloktan dakika dakika takip etti.

Seçimle ilgili genel bilgilere yer veren The New York Times, 5 milyon genç seçmenin ilk kez sandık başına gittiğine vurgu yaptı.

İtalyan haber ajansı ANSA, seçime dair haberlerinde TRT'nin yayınlarını kaynak gösterdi.

Seçimlere yüksek katılım oranı da dünya basında yer buldu.

Batılı ülkelerin katılım oranı konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldığı yorumları yapıldı.

Middle East Eye tarafından yapılan haberde seçimlere yoğun bir katılım olduğu vurgulandı.

İngiliz The Guardian gazetesi, seçimlere olan ilginin yüksek olduğuna dikkati çekti.

İsveç merkezli Dagens Nyheter gazetesi de katılım oranının rekor seviyede olduğuna vurgu yaptı.

Etiketler : Dünya medyası türkiye seçim
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