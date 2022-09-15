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15 Eylül 2022 Perşembe 22:18:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 22:19:00

Dünyanın en yoksul ülkeleri 'iklim değişikliği tazminatı' istemeye hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Dünyanın en yoksul ülkeleri, Mısır'da düzenlenecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında iklim değişikliğinin ülkelerinde neden olduğu hasarın karşılığında "tazminat" talep etmek istiyor.

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 18. Afrika Çevre Bakanları Konferansı'na, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) birliğinden 46'dan fazla bakan ve uzman katıldı.

Toplantıda konuşan Senegal Çevre Bakanı Abdou Karim Sall, iklim değişikliğinin en az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkisine işaret ederek "Seller, kıyı erozyonları, mevsim dışı yağışlar gibi doğa olayları giderek artıyor. Özellikle en az gelişmiş ülkeler için bu kaybı karşılayacak bir fonun kurulması zorunlu hale geldi." dedi.

EAGÜ Çevre Bakanları da 6-18 Kasım'da Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP27) iklim değişikliğinin neden olduğu hasara ilişkin bir fon oluşturulması konusunda ısrar edeceklerini kaydetti.

"İklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği 17 ülke Afrika'da bulunuyor"

Bakanlar, ülkelerinin iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen, buna karşın iklim değişikliğinde en az role sahip ülkeler olduğuna da vurgu yaptı.

Toplantıya katılan ABD İklim Değişikliği Özel Elçisi John Kerry de 20 gelişmiş ülkenin, sera gazı emisyonunun yüzde 80'inden sorumlu tutulduğunu buna karşın 48 Afrika ülkesinin buradaki payının 0,55 olduğunu anımsattı.

Kerry, iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği 17 ülkenin Afrika'da bulunduğuna da işaret ederek, bu etkiler nedeniyle Afrika Boynuzu'nda 4 yıldır kuraklık yaşandığının da altını çizdi.

ABD'nin dünyayı en çok kirleten ülkeler sıralamasında Çin'in ardından 2'nci sırada gelmesine karşın Kerry, ülkesinin ve diğer 19 ülkenin sıcaklık artışını 1,5 derecede tutma yönündeki taahhüdüne sadık kaldığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Senegal ABD Az Gelişmiş Ülkeler
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