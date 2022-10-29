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29 Ekim 2022 Cumartesi 22:11:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 22:11:00

Dünyanın en uzun yolcu treni sefer yaptı

Kaynak: AA

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İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni seferi gerçekleştirildi. Albula-Bernina güzergahı, 2008'de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi.

İsviçre'de Rhaetian demir yolları firması, şirkete ait 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu trenin, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında rekor denemesi için yolcu taşıdığını açıkladı.

Firma, bu trenin dünyadaki en uzun yolcu treni olduğunu duyurdu.

Rhaetian Direktörü Renato Fasciati, bu rekorun, İsviçre'nin demir yolu mühendisliğindeki başarısını ve ülkedeki ilk demir yolu inşasının 175'inci yılını öne çıkarmak için kırıldığını ifade etti.

Alp Dağları delinerek inşa edilen ve manzarasıyla çok sayıda turist çeken Albula-Bernina güzergahı, 2008'de Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi.

Turistik demir yolu, 22 tünel ve 48 köprüden oluşuyor.

Etiketler : İsviçre yolcu treni UNESCO
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