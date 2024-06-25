Dünyanın en uzun köpeğinden acı haber!

1 metrelik boyuyla "Dünyanın en uzun köpeği" rekorunu kıran Danua cinsi köpek Kevin hayatını kaybetti.

Kevin, 20 Mart'ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazanmıştı.

Guinnes Dünya Rekorları, 13 Haziran'da Kevin'in ailesiyle yaşadığı evi ziyaret etmişti.



Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Dünyanın en uzun köpeği olan Kevin'in rekorunun açıklanmasından sadece birkaç gün sonra vefat ettiğini üzülerek öğrendik."