Dünyanın en uzun köpeğinden acı haber!
Kaynak: Güneş Gazetesi
Kevin isimli Danua cinsi köpek, hayatını kaybetti. "Dünyanın en uzun köpeği" özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kevin'ın, geçirdiği bir ameliyatın ardından öldüğü açıklandı.
1 metrelik boyuyla "Dünyanın en uzun köpeği" rekorunu kıran Danua cinsi köpek Kevin hayatını kaybetti.
Kevin, 20 Mart'ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazanmıştı.
Guinnes Dünya Rekorları, 13 Haziran'da Kevin'in ailesiyle yaşadığı evi ziyaret etmişti.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Dünyanın en uzun köpeği olan Kevin'in rekorunun açıklanmasından sadece birkaç gün sonra vefat ettiğini üzülerek öğrendik."