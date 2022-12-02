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02 Aralık 2022 Cuma 23:46:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 23:46:00

Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur

Kaynak: AA

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Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur oldu. İngiltere merkezli The Economist dergisi her yıl yayınladığı Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunu açıkladı. 172 kentin incelendiği raporda, şehirlerdeki kira fiyatları, yeme-içme ve enerji bedelleri baz alındı. Geçen yılın birincisi Tel Aviv üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere merkezli The Economist dergisi Dünya Çapında Yaşam Maliyeti raporunu açıkladı.

172 kentin incelendiği raporda, şehirlerdeki kira fiyatları, yeme-içme ve enerji bedelleri baz alındı. 400'den fazla fiyat ile 200'ün üzerinde ürün ve hizmet karşılaştırıldı.

Araştırmaya göre, dünyanın büyük kentlerinde yaşam maliyetleri bu yıl ortalama yüzde 8,1 arttı. Bu yükselişte Ukrayna savaşı ve koronavirüs salgını sonrasında bozulan tedarik zincirinin büyük rol oynadığı belirtildi.

LİSTEDE İLK KEZ NEW YORK BİRİNCİ SIRADA

ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonunun yaşanmasının bu artışa neden olduğu kaydedildi.

New York ve Singapur bu yıl dünyanın en pahalı şehirleri oldu.

Geçen yılın birincisi Tel Aviv ise üçüncülüğe geriledi.

Moskova 37'inci, St. Petersburg ise 73'üncü sırasında yer aldı.

Araştırmaya Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil edilmedi.

Etiketler : abd ingiltere moskova
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