Dünyanın 'en pahalı ineği' rekorunun sahibi oldu

Brezilya'da açık artırmada 4 milyon dolara (129.3 milyon TL) satılan inek, dünyanın 'en pahalı ineği' rekorunun sahibi oldu.

Kameralar ve silahlı güvenlikçi tarafından korunan Viatina-19 FIV Mara Movéis adlı ineğin bin 100 kilo olduğu belirtildi.

BU KADAR PAHALI OLMASININ NEDENİ BAKIN NEYMİŞ?



İneğin bu kadar pahalı olmasının nedeniyse et için yetiştirilen Nelore cinsinin ideal bir örneği olması.

YAVRU ÜRETME MALİYETİ DE ŞAŞIRTIYOR



Viatina-19'dan yavru üretmek için yumurta hücresi almanın bedeli bile 250 bin dolar (8 milyon TL).

