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07 Haziran 2024 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 14:00:00

Dünyanın 'en pahalı ineği' rekorunun sahibi oldu

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Brezilya'da açık artırmada rekor fiyata satılan inek görenleri hayrete düşürüyor. Bin 100 kilo ağırlığı ve ihtişamlı görüntüsüyle dikkat çeken bu inek, dünyanın ‘en pahalı ineği' rekorunun sahibi oldu.

Brezilya'da açık artırmada 4 milyon dolara (129.3 milyon TL) satılan inek, dünyanın 'en pahalı ineği' rekorunun sahibi oldu.

BİN 100 KİLO

Kameralar ve silahlı güvenlikçi tarafından korunan Viatina-19 FIV Mara Movéis adlı ineğin bin 100 kilo olduğu belirtildi.

BU KADAR PAHALI OLMASININ NEDENİ BAKIN NEYMİŞ?

İneğin bu kadar pahalı olmasının nedeniyse et için yetiştirilen Nelore cinsinin ideal bir örneği olması.

YAVRU ÜRETME MALİYETİ DE ŞAŞIRTIYOR

Viatina-19'dan yavru üretmek için yumurta hücresi almanın bedeli bile 250 bin dolar (8 milyon TL).

Etiketler : brezilya açık artırma inek
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