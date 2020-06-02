  • BIST
    108342
  • Dolar
    6,7752
  • Euro
    7,5717
  • Altın
    378,5770
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor
Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Pegasus 4 Haziran'dan itibaren yurt içinde 39 hatta uçmaya başlıyor
Gazi Koşusu'nun tarihi belli oldu
Çin-ABD gerginliği yeni bir safhaya taşınıyor
Doğu Karadeniz'de yılan paniği
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 942'ye yükseldi
Libya ordusu ile Hafter milisleri Trablus Havaalanı çevresinde çatışıyor
Almanya, ABD'deki ırkçılığa sahip çıktı! Tepki gösteren futbolculara ceza kesilecek
Dehşete düşüren anlar! Köpeği fırça sapıyla dövdü kasabın da üzerine bıçakla yürüdü
Açıklanan paketler otomotiv sektörüne can suyu olacak
Korona testi kuyruğu!
Fransa eriyor... Ekonomi Bakanı Le Maire'den flaş açıklama: Yüzde 11 küçülebiliriz
Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı
Türk Milli Takımı dünya şampiyonu oldu
Restoranda pompalı dehşeti!
Bakan Albayrak'tan twitter üzerinden açıklama: Birlikte başarıyoruz
Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu
Satrançta Swiss Manager online hakem eğitimleri başladı
Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü
Bisiklet sektörü Kovid-19 sürecinden kayıpsız çıkmayı hedefliyor
Libya'da Hafter'in işi sahada zorlaşmaya devam edecek
ABD'nin yakın tarihine sürülen kara leke!
02 Haziran 2020 Salı 11:39:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 11:39:00

Dünyanın en bisiklet dostu şehri Utrecht

Kaynak: AA

ABONE OL

Bisikletle şehir içi ulaşımın rahat olduğu kentlerde Utrecht'i Münster, Anvers, Kopenhag ve Amsterdam takip ediyor.

Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri sıralamasında Hollanda'dan Utrecht birinci sırada gelirken, ilk 10, Çin'den Hangzhou dışında Avrupa bölgesinden oluşuyor.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan etti.

Bu günde, toplumda bisiklet kültürünün gelişmesini destekleyecek uluslararası ve yerel etkinliklerin düzenlenmesi teşvik ediliyor.

Ayrıca BM, üye devletlere, yol güvenliğinin iyileştirilmesi, yaya ve bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınması, ulaşım altyapılarının planlanması için çağrıda bulunuyor.

Bisiklet kullanımı, insan sağlığına yararının yanında dünyadaki artan araç sayısınına bağlı artan fosil yakıt tüketiminin küresel ısınmaya etkisini düşürmede önem taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, bisiklet, kalp rahatsızlıkları, kanser, diyabet gibi hastalıkların riskinin azalmasının yanı sıra özel araç alamayanlara bir ulaşım aracı olanağı sunuyor.

Dünya bisiklet dostu şehirler

Almanya merkezli Coya'nın "Küresel Bisiklet Şehirleri 2019" listesinde dünyanın en bisiklet dostu şehirleri sıralandı.

Liste hazırlanırken iklim, bisiklet kullanma oranı, güvenlik, altyapı, kiralama-paylaşma olanakları ve bisiklet dostu etkinlikler göz önünde bulunduruldu.

Listeye göre, Hollanda'nın Utrecht kenti sıralamada 6 kategoride 77,84 puan alarak birinci oldu.

Büyük bir üniversiteye ev sahipliği yapan Utrecht, genç nüfusa sahip. Şehirde tüm yolculukların yüzde 33'ü bisikletle yapılıyor ve kentin geniş bisiklet yolu ve park yeri altyapısı bulunuyor. Kentin bol güneş alması ve okyanus nedeniyle ılıman iklime sahip olması birinci gelmesinde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor.

Listede, Utrecht'in ardından Almanya'nın Münster, Belçika'nın Anvers, Danimarka'nın Kopenhag ve Hollanda'nın Amsterdam şehirleri geliyor.

İlk 10, Çin'in Hangzhou şehri hariç Avrupa kentlerinden oluşuyor.

Lagos, en az bisiklet dostu kent

Listeye göre, en az bisiklet dostu şehir ise 11,81 puan alan Nijerya'nın başkenti Lagos.

Lagos'u, Kolombiya'dan Medellin, Tayland'dan Bangkok, Gürcistan'dan Tiflis ve Rusya'dan Moskova takip ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER