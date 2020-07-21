Dünyanın derdi Türkiye! 'Türkiye'yi kontrol altına alın...'

NATO askeri komitesinin eski başkanı Çek General Peter Pavel'dan Türkiye'yi kızdıracak bir açıklamalarda bulundu.

Çek Cumhuriyeti Plzen'de düzenlenen bir sempozyumda konuşan Pavel NATO'daki görevi süresinde ittifak üyesi olan Türkiye'nin çalışmalara engel olduğunu iddia etti. Pavel, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına da dikkat çekerek ‘Kontrol altına alınması' gerektiğini savundu.

Pavel ‘Kontrol altına alınmazsa bölgede bir savaşın çıkabileceğini' iddia etti.