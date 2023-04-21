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Ramazan Bayramı kutlanıyor
21 Nisan 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 10:00:00

Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kaynak: AA

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Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde bayram namazı kılındı.

Başkent Bakü'de camiler sabahın erken saatlerinde itibaren namaz kılmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.

Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını avlularda ve bahçelerde eda etti.

Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki kentinin Cuma Mescidi'nde de bayram namazı kılındı.

Namaz öncesinde ramazanın ve bayramların önemine dikkati çekilen vaazı dinleyen cemaat namaz sonrasında bayramlaştı.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği, Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazını, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov kıldırdı.

Haliknazarov vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını dile getirerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrarı için dua edildi.

Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki 2 bin 100'den fazla camide teravih namazı kılınırken 1525 camide hatim indirilmişti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, yer kalmayınca cami bahçeleri ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazan ayında yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi, dinin yaşatılması gerektiği belirtildi.

Bayram namazının ardından ülkenin kalkınması, refah ve huzur, tüm dünyada barış ve istikrar olması için dua edildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Halkın bayramını tebrik eden Berdimuhamedov, mübarek ramazan ayında tutulan oruçların, kılınan namazların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diledi.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in Pervomay İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, bayram namazının Cumhurbaşkanlığı ve hükümet binasının önündeki meydanda kılınması için gerekli tedbirleri aldı.

Şafak vaktinde, eski meydana çıkan Mihail Frunze, Kasım Tınıstanov, Çui ve İvan Panfilov caddeleri trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov da cemaatle saf tuttu.

Müftü Zamir Rakiyev, vaazının ardından bayram namazını kıldırdı.

Bayram namazı dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyonu da bayram namazını naklen yayınladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, yayımladığı mesajında, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namazlarını kılarak dua etti.

Başkent Lefkoşa'da bayram namazı için Müslümanlar sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu.

Başkentteki Ebu Bekir Es Sıddık Camisi'ne giden Kıbrıslılar, bayram namazını cemaatle kıldıktan sonra toplu dua etti.

Bayram namazını burada kılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum." dedi.

Tatar, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yürekleri parçaladığını, bu nedenle bu bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, depremde yaşamlarını yitiren KKTC'li öğrenciler ile Türkiye'deki on binlerce kişinin acısı içinde olduklarını söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazı aynı camide kıldı. Namazdan sonra açıklamalarda bulunan Töre, tüm Türk ve İslam aleminin bayramını tebrik ederek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

KKTC'nin diğer kentlerinde de vatandaşlar namazı kıldıktan sonra bayramlaştılar.

MESCİD-İ AKSA'DA YAKLAŞIK 120 BİN MÜSLÜMAN BAYRAM NAMAZINI KILDI

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için yola koyuldu.

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Cemaate bayramlıklarını giyerek katılan çocuklar dikkati çekti.

Bayram namazını Mescid-i Aksa'da kılan bir grup Türk de cemaate lokum ve kuru yemiş dağıttı.

Etiketler : ramazan bayramı bayram kutlama müslüman
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