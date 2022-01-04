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04 Ocak 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 12:01:00

Dünyada Omicron alarmı

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Koronavirüsün Omicron varyantına bağlantılı olarak vaka sayılarında ciddi artış sürerken ülkeler birer birer yeni tedbirleri devreye sokmaya başladı.

Dünyada hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantı ülkeleri alarma geçirdi. Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle birçok ülke yeni tedbirler almaya başladı.

FRANSA

Fransa'da Başbakan Jean Castex, pozitif vakaların yüzde 60'tan fazlasını Omicron varyantının oluşturduğu Kovid-19 salgınının artışı ve etkilerini görüşmek üzere bakanlarla toplantı yapacak.

Başbakan Castex, pozitif vakaların yüzde 60'tan fazlasının Omicron varyantı olduğu ülkede, Noel ve yılbaşı tatilinin ardından virüsün yayılma hızının daha da artması endişesiyle 10 bakanla düzenleyeceği toplantıda durumu değerlendirecek.

Toplantıda, Omicron varyantının yayılımının hastane, eğitim, toplu taşıma, kolluk kuvvetleri hizmetlerine etkisi ele alınacak.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

İSPANYA

İspanya'da son bir aydır Kovid-19 vakalarında tespit edilen yüksek artışlar devam ederek "salgının başından bu yana en yüksek seviye" tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, 30 Aralık'tan bugüne kadar ülkede 372 bin 766 yeni vaka tespit edildi ve 168 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Katalonya'daki kısıtlamaların 23 Ocak'a kadar uzatılacağı bildirildi.

BELÇİKA

Avrupa'da Kovid-19'un Omicron varyantı vakalarının artmasıyla birlikte Belçika'da da yeni vaka sayılarında hızlı artış görülüyor.

Noel tatili öncesinde düşen vaka sayıları, Noel ile birlikte hızla yükselişe geçerek bir haftada yüzde 52 arttı.

ÇİN

Çin ana karasında son 24 saatte 101'i yurt içi kaynaklı 161 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan 13 milyonluk Şian kentinde, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

GÜNEY KORE

Güney Kore'de Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'e 329 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde 90'lı yaşlardaki iki hasta, virüsün Omicron varyantına yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hastaların geçen hafta iki gün arayla hayatını kaybettiğini açıklarken, ülkede Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti.

ABD

ABD'de yeni yılın ilk çalışma gününde 2 bin 600'den fazla uçak seferi, artan Kovid-19 vakaları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 246 artışla 826 bin 65'e yükseldi.

KANADA

Kanada'nın 15 milyonluk nüfusu ile en büyük eyaleti olan Ontario'da, Kovid-19 vakalarının rekor düzeyde artması üzerine önlemler sıkılaştırıldı.

Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki günlerde bir yeni vaka tsunamisiyle karşı karşıyayız." dedi.

Başbakan Ford, 5 Ocak'ta başlayacak kısıtlamaların 21 gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

BREZİLYA

Brezilya'da Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımı nedeniyle yolcu gemilerinin faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Federal hükümetin yayımladığı açıklamada, tüm yolcu gemilerinin faaliyetlerinin Omicron varyantının yayılımı nedeniyle 21 Ocak'a kadar durdurulduğu aktarıldı.

AVUSTRALYA

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, virüsün ilk görülmesinden bu yana bir günde 37 bin 152 kişiyle en yüksek vaka kaydedildi, toplam vaka sayısı 500 bin 80'e ulaştı.

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

İlk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle ülkede vakalarda anormal artışlar yaşandı.

Ülkede son 24 saatte 3076 kişi koronavirüse yakalandı.

Etiketler : Koronavirüs Omicron varyantı DÜNYA ABD
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