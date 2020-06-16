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16 Haziran 2020 Salı 10:53:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 10:53:00

Dünyada en çok korona vakası görülen Hindistan'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı

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Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 380 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 9 bin 900'e çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 667 kişide daha COVID-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 343 bin 91'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 380 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 900'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs bulaşan 180 bin 13 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

DÜNYADA EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN 4'ÜNCÜ ÜLKE

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 120 bini aşarken, 439 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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