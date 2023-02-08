Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak destek veriyor

Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.

ABD'li ünlü model Gigi Hadid, Instagram'daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF'in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Kardeşi Bella Hadid de Türkiye ve Suriye'de etkili olan depreme ilişkin çeşitli bilgilere yer vererek, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AİLESİNİ KAYBEDEN, BU KORKU ALTINDA YAŞAYAN ÇOCUKLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM"



ABD'li komedyen Ramy Youssef, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurlarına yardım kampanyası linkini Instagram hesabında paylaştı.

Güney Koreli müzisyen Siwon Choi de Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum." yorumunu yaptı.

"Yüzüklerin Efendisi" filmindeki performansıyla tanınan ABD'li oyuncu Elijah Wood, Twitter paylaşımında depremlerin harap edici olduğuna vurgu yaparak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarından yana." dedi.

Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajı verirken, "Herkesin iyi olması için dua ediyorum." açıklamasını yaptı.

JIMMY FALLON'DAN YARDIM ÇAĞRISI



ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon, dün sunduğu "The Tonight Show" programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti.

Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar." dedi.

İzleyenleri "unicefusa.org/tonightshow" adresi üzerinden bağış yapmaya çağıran Fallon, "En ufak yardım bile işe yarar." sözlerini paylaştı.

GRAMMY ÖDÜLLÜ SANCHEZ'DEN DESTEK MESAJI



İngiliz solist Bailey May, Twitter hesabında, kalbinin Türkiye ve Suriye ile birlikte olduğunu ifade etti.

2014'te vizyona giren Birdman filminin müziklerini besteleyen Grammy ödüllü Meksikalı davulcu Antonio Sanchez, Twitter'da, "Türkiye'deki deprem oldukça feci. Türk kardeşlerimin acısını paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.

İtalyan oyuncu Michele Morone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını Instagram hesabına taşıdı.

Endonezyalı rock grubu Voice of Baceprot'un solisti Marsya Kurnia da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de olan afetten ötürü çok üzgün ve endişeliyiz. Türk halkının dirayetini kaybetmemesi ve güvende olmasını temenni ediyoruz." dedi.