Dünya yeni yılı karşılıyor
Kaynak: AA
Dünyada yeni yıl, düzenlenen renkli havai fişek gösterileri ve kutlamalarla coşkuyla karşılanıyor. Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya yeni yıla ilk giren ülkeler oldu.
Dünyada yılbaşı ilk olarak Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Kiritimati, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2023'e "merhaba" dedi.
Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya da yeni yıla girdi.
TSİ 16.00'da 2023'e "merhaba" diyen Avustralya'nın birçok kentinde görkemli havai fişek gösterileri yapıldı.
Papua Yeni Gine ise TSİ 17.00'de 2023'e girdi.
Bu arada, Samoa'nın yaklaşık 164 kilometre uzağında bulunan Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası ise 2023'e en son merhaba diyecek.
- Fransa'da Kovid-9 verileri hükümetle paylaşılmayacak
- Dünya yeni yılı karşılıyor
- 2022'de Suriye'de Türkiye-Esed rejimi görüşmeleri, Pençe-Kılıç Harekatı ve ekonomik kriz öne çıktı
- 2023'te dünyayı Rusya-Ukrayna krizinin etkileri ve enerji krizi riski bekliyor
- Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu duyurdu
- Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda yeni yıla girdi