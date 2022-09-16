Dünya yeni bir savaşın eşiğinde!

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16 Eylül 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 15:00:00

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 31 Kırgızistan vatandaşı yaralandı

Kaynak: AA

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Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 31 Kırgızistan vatandaşı yaralandı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı ve çatışmada 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki hastanelerde Kırgız tarafından 31 yaralının bulunduğu kaydedildi.

AA muhabirinin, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin sınırdaki durumu görüştü.

İki ülke Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde, sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereğine bir kez daha dikkatin çekildiği vurgulandı.

- TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Batken bölgesinde "tehlikeli" yerleşim birimlerden tahliyelerin başladığı bildirildi.

Açıklamada bakanlığın bölge müdürlüğünün, yerel sivil koruma komisyonu ile iş birliğinde Batken'de birkaç geçici barınma merkezi açtığı ifade edildi.

Bölgedeki Ak-Say, Samarkandek, Ak-tatır köy sakinlerinin Ravat köyüne tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Janı Jer, Arka, Dostuk, Sentralnıy ile Jaştık köy sakinlerinin yüzde 70-80'inin bölgeden kendi imkanlarıyla uzaklaştığı aktarıldı.

- TACİK TARAFA NOTA VERİLDİ

Öte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin Tacik tarafına protesto notası verdi.

Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında önceki gün yaşanan çatışmada Kırgız tarafında biri asker 2 kişi yaralanmıştı.

- KIRGIZ TARAFI KARŞILIK VERDİ

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Batken bölgesindeki Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı çatışma sırasında, Kırgızistan Sınır Birliği Hizmetlerinin, Tacikistan'ın Lyakkan ve Bogdari sınır karakollarına ateş açtığı ve önemli miktarda ağır teçhizatı imha ettiği bildirildi.

Batken bölgesindeki çatışmaların aralıksız ve şiddetli sürdüğü belirtilen açıklamada, karşı tarafı ateşkese zorlamak için modern silah ve teçhizat kullanıldığı kaydedildi.

Kırgız basınında, Tacik tarafından fırlatılan roketlerden birinin Batken şehir merkezine isabet ettiği aktarıldı.

Etiketler : Kırgızistan Tacikistan SAVAŞ
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