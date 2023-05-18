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18 Mayıs 2023 Perşembe 22:13:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 22:13:00

DSÖ: Kovid-19 aşıları yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, mevcut Kovid-19 aşılarının, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu, yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayımlayarak, Kovid-19 aşı formülasyonlarının bileşimi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Danışma Grubunun, mevcut Kovid-19 aşılarının performansını, virüsün gelişimi bağlamında incelediği aktarılan açıklamada, devam eden çalışmalar ve güncellemelerle dolaşımdaki varyantlara karşı aşı kaynaklı bağışıklığı geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Mevcut Kovid-19 aşıları, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor. Aşı bileşiminin güncellenmesi, virüsün ve dolaşımdaki varyantların gelişimini hesaba katıyor ve semptomatik hastalığa karşı korumayı iyileştirmeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Grubun, gelecekteki Kovid-19 aşı formülasyonlarının bileşimlerinde yeni varyantlar olan XBB.1'in kökeninin kullanıldığını açıkladığı da kaydedildi.

DSÖ, Bağışıklık İçin Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) Mart 2023'te güncellenen tavsiyelerine göre, mevcut onaylı Kovid-19 aşılarının kullanımını güçlü şekilde tavsiye ediyor.

Etiketler : dsö kovid 19 aşı
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