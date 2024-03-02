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02 Mart 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 08:30:00

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilaç ve yakıt gönderdi

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve ilacın yanı sıra 19 bin litre yakıt ulaştırdığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DSÖ heyetinin Şifa Hastanesi'ne ziyarette bulunarak mevcut durumu yakından incelediği ve İsrail'in 29 Şubat'ta insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda yaralananlarla bir araya geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının, DSÖ heyetiyle Gazze'nin kuzeyindeki hastane ve sağlık merkezlerinin acil tıbbi ihtiyaçlarını görüştüğü aktarıldı.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ne ilaç, tıbbi ve acil yardım malzemelerinin yanı sıra yaklaşık 19 bin litre yakıt yüklü tırı ulaştırmayı başardığı, pazar ve salı günleri de kuzeydeki hastanelere 2 tırın gönderilmesi için hazırlıkların yapıldığını teyit ettiği bildirildi.

DSÖ'nün, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık tesislerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sağlanması konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

İsrail ordusunun, perşembe günü Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 115 kişi ölmüştü.

Etiketler : dünya sağlık örgütü gazze şifa hastanesi ilaç
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