VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Sözleşmeliye Kadro Şöleni' Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
"Özel okul ücretlerinde yeni oranı yarın belirleyeceğiz"
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruyla birlikte Türk Anayasa Mahkemesi bir paradigmatik dönüşüm yaş...
Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz işbirliği anlaşması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması!
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünde 2035'e kadar yüzde 500 artış hedefleniyor
KKTC Meclisi ile 5 Türk devletinin meclisleri arasında dostluk grubu kuruldu
YÖK'ün pedagojik formasyon eğitimindeki yeni kararları açıklandı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Müslümanlara "Mescid-i Aksa'yı savunun" çağrısı
MEB'den kantin, güvenlik görevlisi ve servis şoförlerine "olumlu iletişim" eğitimleri
Savunma sanayisinde yollar rekora çıkıyor
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı
Adalet Bakanlığından hasta, yaşlı ve sakat hükümlüler için genelge
20 bin kişilik koro
Çıplak ayaklı karlar prensesi
Emina'nın kalbinin direktörü!
Kırmızılı Begüm!
Tek kalma enerjisini seviyorum
Yıkılmadım ayaktayım pozu
Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
Dünyada 2021'de 1,6 milyon kişi verem nedeniyle yaşamını kaybetti
Küresel piyasalar 2023'e resesyon endişesiyle başladı
Borsada hisse senetleri işlem görmeye başlayalı 37 yıl oldu
03 Ocak 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 14:15:00

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Müslümanlara "Mescid-i Aksa'yı savunun" çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınayarak, tüm Müslümanlardan buranın korunması için harekete geçmesi istedi.

Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki ihlallerinin büyük endişeyle takip edildiği belirtildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kontrolünü umutsuzca ele geçirmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının şiddetle kınandığı aktarıldı.

Müslümanlara, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, "Birlik, İslam ümmetini Filistinli kardeşlerimizi, Mescid-i Aksa'yı savunmak ve korumak için hızla ayağa kalkmaya çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

MESCİD-İ AKSA İMAM HATİBİ SABRİ'NİN İFADEYE ÇAĞRILMASINA TEPKİ

Birlikten yapılan diğer bir açıklamada, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin İsrail tarafından ifadeye çağrılmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına tepki gösterildi.

Yeni kurulan aşırı sağcı İsrail hükümetinin ilk gününde Filistinlilerin evlerini yıktığı ve İkrime Sabri'nin evine baskın düzenlediği kaydedilen açıklamada, ülke liderleri ve İslam ümmetine Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'i savunmaları çağrısı yapıldı.

BEN-GVİR'İN PROVOKATİF AKSA BASKINI

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa'daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce "baskın" olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre, "Tevet" ayının 10. gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken bu baskınlar özellikle 2022 yılında arttı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Etiketler : dünya müslüman alimler birliği müslüman mescidi aksa
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Şarkılar çabuk tüketiliyor

Şarkılar çabuk tüketiliyor
3 milyonluk konseri iptal edildi

3 milyonluk konseri iptal edildi
‘Çocuk' gibiler

‘Çocuk' gibiler
2023'ün ilk anlaşması

2023'ün ilk anlaşması
Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına

Kıyafetlerin geliri hayvan barınaklarına
Hadise'yi gizlemem

Hadise'yi gizlemem
Özel fotoğrafçı tuttu

Özel fotoğrafçı tuttu
‘Her Şey Bedava'ya ilgi

‘Her Şey Bedava'ya ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX