Fransa'ya çağrı: Ordunuzu bölgeden çekin!

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Fransa'ya Çad'dan güçlerini çekme ve ülkenin içişlerine karışmama çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni ve Birliğin Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin imzasını taşıyan açıklamada, "Çad'da yaşananları, iktidar mücadelesinin neden olduğu durumu ve Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet partileri arasında devam eden çatışmayı büyük bir endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu durum karşısında Fransa'ya, ordusunu Çad'dan çekme ve ülkenin içişlerine karışmaktan vazgeçme çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca Askeri Geçiş Konseyi'nden, özgür ve temiz seçimler yoluyla yönetimin barışçıl bir şekilde el değiştirmesi ve barışçıl göstericilere saldırılmaması talep edildi.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, ülkenin kuzeyinde, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi'ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey, 27 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, 30 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, Çad'da Askeri Geçiş Konseyi yönetimine karşı 27 Nisan'da yapılan gösterilerde 6 kişinin öldüğünü, 700'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.