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27 Haziran 2020 Cumartesi 20:12:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 20:33:00

Dünya medyası Türkiye'nin Libya başarısını konuşurken Macron'un neden esip gürlediği de belli oldu

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Bloomberg, Hafter'i meşru kılmak için uğraşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye esip gürlemesinin ardındaki amacın Fransa'nın Libya'daki kusurlarını örtmek olduğunu yazdı.

Yazıda, Libya’da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin, Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu vurgulandı.

ABD merkezli Bloomberg’de Bobby Ghosh tarafından “Türkiye Macron’un hayallerini suya düşürdü” başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı bir “savaş şüphelisi” olan Hafter’i desteklediği belirtilen yazıda, Macron’un kendini sessiz sedasız Hafter’den uzaklaştırabilecekken, bunun yerine Fransa’nın Libya’daki iç savaştaki dahiliyetini artırdığına işaret edildi.

"MACRON HAFIZA KAYBI YAŞIYOR"

Yazıda, Türkiye’ye yönelik haksız ithamlarda bulunan Macron’un hafıza kaybı yaşadığı ifade edildi.

Macron’un tek yaptığının Trablus’u zorla alma arzusundan vazgeçmeyen Hafter’i meşru kılmak olduğu vurgulanan yazıda, arkasına Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi müttefikleri alan Hafter’in, Fransız hamilerine karşı, onların Birleşmiş Milletler destekli hükümete davrandığı gibi, tam bir umursamaz tutum ortaya koyduğu kaydedildi.

Yazıda, Macron’un kendini Hafter tarafından köşeye sıkıştırılmış bulduğu ve onu bir türlü terk edemediği dile getirildi.

"LİBYA'DA ELLE TUTULUR ŞEYLER YAPAN TEK KİŞİ ERDOĞAN"

Libya’da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği destek Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirtildi.

"MACRON İÇİN UTANÇ VERİCİ DURUMLAR AÇIĞA ÇIKTI"

Libya’da olayların gidişatının değişmesinin, Macron ve Fransa Dışileri Bakanı Le Drian için utanç verici bazı durumların açığa çıkması anlamına geldiği ifade edilen yazıda, Hafter güçlerinin elinden alınan topraklarda bulunan toplu mezarların Fransa’nın desteklediği kişinin, muazzam ölçekte zulümler gerçekleştirdiğini gözler önüne serdiği vurgulandı.

"TÜRKİYE'YE ESİP GÜRLEYEREK FRANSA'NIN KUSURLARINI ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

Macron’un Türkiye’ye esip gürlemesinin ardındaki amacının Fransa’nın kusurlarını örtmek olduğu vurgulanan yazıda, “Macron’un Ankara ile başka hesapları da var: Doğu Akdeniz’deki enerji haklarıyla ilgili rekabet gibi.” Yorumu yapıldı.

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