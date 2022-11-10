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10 Kasım 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 17:00:00

Dünya kupasına hazırlanan Katar başkentteki havalimanın yolcu kapasitesini genişletti

Kaynak: AA

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Katar, FIFA 2022 Dünya Kupası yaklaşırken Uluslararası Hamed Havalimanının yıllık 58 milyon yolcu ağırlayabilecek şekilde genişletilmesi işleminin tamamlandığını duyurdu.

Havalimanı Operasyon Müdürü Bedr Muhammed el-Mir, düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yaptı. "Uluslararası Hamed Havalimanı'nın tüm genişletme projeleri başarıyla tamamlandı." diyen Mir, bu çalışmayla yolcu kapasitesinin yıllık 40 milyondan 58 milyon yükseldiğini kaydetti.

Mir, proje kapsamında uçaklar için 34 park alanı daha eklendiğini böylece toplam alan sayısının 180 olduğunu belirtti.

Katarlı yetkili, bagaj depolama alanının saatte 25 bin parçaya çıkarılarak dünyanın en büyük sevkiyat alanına ulaşıldığını söyledi.

Katar Havayollarının CEO'su Ekber el-Bakir ise ülkelerine yönelik olumsuz medya kampanyalarına rağmen her zaman daha iyi performans gösterdiklerini ve kendileri adına başarılarının konuştuğunu ifade etti.

Uluslararası Hamed Havalimanı için genişletme projesi kapsamında ileride kapasitenin 75 milyon yolcuya yükseltilmesinin ve yapının altına bir tren istasyonu inşa edilmesinin planlandığını aktaran Bakir, "Yenilikçi konseptlerle geleceğin havalimanı olma yolunda ilerliyoruz." dedi.

Katar Ulaştırma Bakanı Casim es-Sılayti, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, Katar Havayolları Şirketi'nin dünya kupasına ev sahipliği çalışmaları kapsamındaki ihtiyaçların karşılanması için destinasyon ağının genişlediğini ve havalimanının genişletme projesiyle de büyüyen destinasyon ağının karşılanmasının hedeflendiğini belirtmişti.

Orta Doğu'da dünya kupasına ev sahipliği yapacak ilk Arap ülkesi olan Katar, hazırlıklarını sürdürüyor.

Katar'da 20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek dünya kupasının açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Etiketler : dünya kupası katar havalimanı
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