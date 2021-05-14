Gazze'de çocuklar şehit olurken o bale izliyordu... Büyük tepki çekti

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14 Mayıs 2021 Cuma 11:11:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 11:11:00

Dünya İsrail'in saldırılarını konuşurken Guterres Bale izliyordu... Büyük tepki aldı

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İsrail'in Gazze'ye karadan ve havadan saldırı başlattığı saatlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medya hesabından Bolşoy Balesi paylaşımı yapması büyük tepki çekti.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

İsrail, Gazze'deki masum insanları yoğun biçimde bombalarken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

GAZZE'DE ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN GUTERRES BALE İZLİYORDU

Guterres o saatlerde, sosyal medya hesabından, Bolşoy Balesi'nin yaptığı performans ile ilgili açıklama yaptı.

Guterres paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sanatın, ortak insanlığımızı ifade etmenin insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmanın en güçlü yollarından biri olduğuna kuvvetle inanıyorum."

GUTERRES'İN "BOLŞOY BALESİ" TWEETİNE TEPKİ

Guterres'in paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Guterres, bunun üzerine bir tweet daha atarak "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" açıklamasını yaptı.

Etiketler : bm bm genel sekreteri guterres israil filistin gazze saldırı
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