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Dünya gündemini sarsan iddia: ABD'li ve Rus yetkililer gizlice görüştü mü?
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07 Temmuz 2023 Cuma 08:12:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 08:12:00

Dünya gündemini sarsan iddia: ABD'li ve Rus yetkililer gizlice görüştü mü?

Kaynak: AA

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ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında, New York'ta gizlice görüştüğü iddia edildi. Öte yandan Beyaz Saray, ABD'li ve Rus yetkililerin New York'ta görüştüğü iddialarına yorum yapmadı.

ABD'li ve Rus bir grup üst düzey yetkilinin, Ukrayna-Rusya Savaşı hakkına potansiyel müzakerelere zemin hazırlamak için gizlice bir araya geldiği öne sürüldü.

Amerikan kanalı NBC News'ün isminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek ve potansiyel müzakerelere zemin hazırlamak için" bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisinin Kremlin'e yakın isimlerle New York'ta görüştüğü belirtildi.

Nisanda yapıldığı ifade edilen görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un New York'ta ABD'li ekip üyeleriyle birkaç saat görüştüğü, ABD düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) eski başkanı Richard Hasss, eski Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Charles Kupchan ve Rusya Uzmanı Thomas Graham'ın da söz konusu toplantıda bulunduğu iddia edildi.

Hedefler arasında, Rusya ile "iletişim kanallarını mümkün olduğunca açık tutmak" olduğu vurgulandı.

Lavrov ile toplantıya katılanların daha sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine neler olduğu hakkında brifing verdiği, görüşmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiği kaydedildi.

Amerikan tarafında, görüşmeler hakkında brifing alan iki kişiye göre, tartışmalara NATO konularında derin deneyime sahip eski bir ABD savunma bakan yardımcısı Mary Beth Long da dahil olmak üzere bazı eski Pentagon yetkilileri de dahil oldu.

Öte yandan, görüşmeler çerçevesinde, en az bir eski ABD yetkilisinin de Rusya'ya gittiği bildirildi.

BEYAZ SARAY, ABD'Lİ VE RUS YETKİLİLERİN NEW YORK'TA GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİALARINA YORUM YAPMADI

Beyaz Saray, bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisi ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında New York'ta gizlice görüştüğü iddiasıyla ilgili yorum yapmayarak, Ukrayna olmadan bu konuda herhangi bir karar alınmayacağı mesajını yineledi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek ve potansiyel müzakerelere zemin hazırlamak için" bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisinin Kremlin'e yakın isimlerle New York'ta görüştüğü iddiasıyla ilgili Bates, "Yönetimin bir üyesi olmayan sivil vatandaşlar adına konuşmayacağım." dedi.

Bates, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin de görüşmeyle ilgili bilgilendirildikleri iddialarına da yanıt vermeyerek, önceliklerinin Ukrayna'ya destek vermek olduğunu söyledi. Bates, Ukrayna ile ilgili Ukrayna olmadan herhangi bir karar alınmayacağı mesajını yineledi.

- UKRAYNA'YA MİSKET BOMBASI DESTEĞİ

Bates, ABD'nin, Ukrayna'ya misket bombası desteği verme kararını duyuracağına yönelik haberlere ilişkin, daha önceden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in bu seçeneğin "aktif olarak değerlendirdiğini" belirttiğine işaret etti.

Bu konuda yeni bir duyuruları olmadığını söyleyen Bates, odak noktalarının Ukrayna'ya ülkelerini savunurken ihtiyaç duydukları mühimmatı temin etmek olduğunu vurguladı.

- KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI

Bates, İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili ise bu gibi eylemlerin Müslümanların ve diğer dini azınlık gruplarının din ve inanç özgürlüğü haklarını özgürce kullanmalarını etkileyecek bir korku ortamı yaratabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"İsveçli yetkililerin de dediği gibi bu eyleme izin verilmiş olmasının onaylandığı anlamına gelmeyeceğini" kaydeden Bates, Başkan Biden'ın inançlı biri olarak diğer inançlara saygı duyduğunu ve insanların da kendi inancına saygı duymasını istediğine işaret etti.

Etiketler : ABD Stockholm Ukrayna Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi
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