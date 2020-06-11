Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüs salgını ile ilgili korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs yayılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, coronavirüs vaka sayısının en fazla görüldüğü ülkeler şöyle;

ABD'de coronavirüs vaka sayısı; 2 milyon 69 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bin 242'ye çıktı.

ABD'yi 775 bin 581 vakayla Brezilya, 502 bin 436 vakayla Rusya ve 291 bin 409 vakayla Birleşik Krallık izliyor.

Ayrıntılar geliyor

