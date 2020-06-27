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27 Haziran 2020 Cumartesi 10:57:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 10:57:00

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 910 bini geçti

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 910 bini aştı. Virüs nedeniyle 497 bin 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 910 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 497 bin 1 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 360 bin 856 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 52 bin 280 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 910 bin 137’ye ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 552 bin 956 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 127 bin 640 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 280 bin 54), Rusya (620 bin 794), Hindistan (509 bin 446), İngiltere (309 bin 360), İspanya (294 bin 985), Peru (272 bin 364), Şili (263 bin 360), İtalya (239 bin 961), İran (217 bin 724), Meksika (208 bin 392), Pakistan (198 bin 883), Türkiye (194 bin 511), Almanya (194 bin 399), Suudi Arabistan (174 bin 577), Fransa (162 bin 936), Bangladeş (130 bin 474), Güney Afrika (124 bin 590), Kanada (102 bin 794), Katar (92 bin 784), Kolombiya (84 bin 442), Çin (83 bin 483),İsveç (65 bin 137), Mısır (62 bin 755) Belçika (61 bin 106), Belarus (60 bin 713), Arjantin (55 bin 343), Ekvador (53 bin 856), Endonezya (51 bin 427) ve Hollanda (50 bin 5).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 56 bin 109, İngiltere 43 bin 414, İtalya 34 bin 708, Fransa 29 bin 778, İspanya 28 bin 338, Meksika 25 bin 779, Hindistan 15 bin 689, İran 10 bin 239, Belçika 9 bin 731, Almanya 9 bin 26, Peru 8 bin 939, Rusya 8 bin 781, Kanada 8 bin 508, Hollanda 6 bin 103, İsveç 5 bin 280, Şili 5 bin 68, Türkiye 5 bin 65, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 406, Pakistan 4 bin 35, Kolombiya 2 bin 811, Endonezya 2 bin 683, Mısır 2 bin 620, Güney Afrika 2 bin 340, Bangladeş 1661, Suudi Arabistan 1474, Arjantin 1184, Belarus 373 ve Katar 109.”

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