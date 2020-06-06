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06 Haziran 2020 Cumartesi 20:45:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 21:25:00

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 400 bini aştı

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Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 400 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bin 12'ye, vaka sayısı 6 milyon 917 bin 337’ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 111 bin 656 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 40 bin 465 ile İngiltere, 35 bin 139 ile Brezilya, 33 bin 846 ile İtalya, 29 bin 111 ile Fransa, 27 bin 135 ile İspanya, 13 bin 170 ile Meksika, 9 bin 580 ile Belçika, 8 bin 766 ile Almanya, 8 bin 209 ile İran, 7 bin 773 ile Kanada, 6 bin 933 ile Hindistan, 6 bin 11 ile Hollanda, 5 bin 725 ile Rusya, 5 bin 162 ile Peru ve 4 bin 656 ile İsveç izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 648), Çin (4 bin 634), Ekvador (3 bin 534), Pakistan (1935), İsviçre (1921), Endonezya (1801), İrlanda (1678), Şili (1541), Portekiz (1465), Romanya (1318), Mısır (1166), Polonya (1153) ve Kolombiya (1145)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşirken 3 milyon 131 bin 132 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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