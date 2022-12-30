VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da Wagner krizi
EYT'den faydalanmak isterken dolandırılmayın
Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü
Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Dünya genelinde 2022'de 66 gazeteci öldürüldü
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor
30 Aralık 2022 Cuma 14:38:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 14:38:00

Dünya genelinde 2022'de 66 gazeteci öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Basın Enstitüsü, 2022'nin gazetecilerin güvenliği acısından çok "yıkıcı" bir yıl olduğuna dikkati çekerek, bu yıl 66 gazeteci ve basın çalışanın mesleğini yaparken öldürüldüğünü açıkladı.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Uluslararası Basın Enstitüsünden (IPI), yapılan yazılı açıklamada, bu yıl mesleğinden ötürü öldürülen basın mensuplarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 2021'de öldürülen gazeteci sayısının 45 olduğu, bu yıl ise sayının 66'a yükseldiği belirtilerek, bu kaygı verici artışa dikkat çekildi.

Rusya-Ukrayna savaşında 9 gazeteci öldürüldü

Bu yıl 14 gazetecinin Meksika'da, 9 basın mensubunun Rusya-Ukrayna savaşını takip ederken öldürüldüğü bilgisini paylaşan IPI, sayıların artışında bu iki bölgede yaşanan kayıpların ciddi rol oynadığı aktarıldı.

Açıklamada, Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin mayıs 2022'de İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği bir operasyonda öldürülmesinin bu yılki en ürkütücü olay olduğuna değinilerek, "Devletlerin gazetecilere yönelik saldırılarda adaleti sağlayamaması, basına yönelik şiddet için verimli zemin oluşturmaya devam ediyor. IPI, dünyanın dört bir yanındaki yetkilileri bu suçların cezasız kalmasının sonlandırılması ve gazetecilerin korunmasını sağlamaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

IPI'nin 1997'den itibaren öldürülen gazetecilere yönelik rapor ve çalışmalar yaptığına değinilen açıklamada, gazetecilere yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğu, faillerin cezasız kalmasının şiddete zemin hazırladığı vurgulandı.

Etiketler : Uluslararası Basın Enstitüsün Al Jazeera televizyonu Rusya-Ukrayna savaşı Avusturya
Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single

Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single
Farkındalık ödülü

Farkındalık ödülü
Tanyeli, Hürrem olarak dönüyor

Tanyeli, Hürrem olarak dönüyor
Salata yediğine pişman oldu! 926 liralık hesap isyanı

Salata yediğine pişman oldu! 926 liralık hesap isyanı
Enerjisi kıyafette

Enerjisi kıyafette
Set arasında serum takviyesi

Set arasında serum takviyesi
Kubilay Aka: Ufak bir olaydı

Kubilay Aka: Ufak bir olaydı
Altıncı yıl kutlaması

Altıncı yıl kutlaması
‘Centilmen'ce ayrıldılar

‘Centilmen'ce ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX