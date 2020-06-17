Kriz çözülüyor: Çin ile Hindistan anlaştı

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:53:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 12:06:00
Dünya bu bölgeye kilitlenmişti... Çin ve Hindistan anlaştı
Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.
Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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