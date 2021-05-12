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12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:16:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:16:00

Dünya basını İsrail'i akladı Filistin'i suçladı

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Uluslararası medya kuruluşları, gerçekleri çarpıtarak işgal altındaki topraklarda yaşanan gerilimin kaynağının Filistinliler olduğu yönünde algı operasyonu başlattı.

Dünya basını, İsrail polisinin ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalesini "saldırı" yerine "çatışma" olarak adlandırıldı. New York Times,"Yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'daki çatışmalarda yaralandı" ifadesini kullandı. Reuters, 'Filistinliler Kudüs'e gelen aracı taşladı' başlığıyla bir haber paylaşırken İsrailli bir yerleşimcinin, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesine yer vermedi.

BBC de haberinde "Şiddet, pazartesi gecesi Filistinli militanların Kudüs'e roket atmasının ardından arttı" ifadesine yer verdi. AP ise gerginliğin kaynağının Filistinliler olduğunu ima etti.

BMGK BİLDİRİSİNE ABD ENGELİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in zorla tahliye ve şiddet eylemlerini durdurmasına ilişkin yayına hazırlanan bildirinin ABD'nin girişimleriyle engellendiği öğrenildi. BMGK'daki görüşmeler halen sürüyor. BM ise İsrail'in yıkım ve tahliyeleri hemen durdurmasını istedi.

Etiketler : bm israil bbc ap filistin gazze
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