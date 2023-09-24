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24 Eylül 2023 Pazar 16:02:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 16:02:00

Dünya Bankası Yemen'e 150 milyon dolarlık yardım sağlayacağını duyurdu

Kaynak: AA

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Dünya Bankası, Yemen'e sağlık, gıda ve sanitasyon projeleri için 150 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

Dünya Bankası, Yemen'e sağlık, gıda ve sanitasyon projeleri için 150 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, Yemen'e temel sağlık, beslenme, su ve sanitasyon projelerinin desteklenmesi amacıyla mali destek sağlanacağı belirtildi.

Tahsis edilen yardımın 150 milyon dolar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu finansmanın Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve Yemen'in yerel yetkilileriyle birlikte çalışan Dünya Bankasının Yemen Acil İnsan Sermayesi Projesi (YEHCP) kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, "kritik bir destek" olarak nitelendirilen bu finansal yardımın devam etmesinin planlandığı kaydedildi.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

İç savaş ve krizin sürdüğü Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil olmak üzere 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

Etiketler : dünya bankası yemen yemen açlık
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