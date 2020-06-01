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01 Haziran 2020 Pazartesi 11:44:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 11:56:00

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: ABD'de adeta iç savaş yaşanırken Trump bakın ne yapmış

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George Floyd'un öldürülmesi sonucu başlayan protesto gösterileri Amerika'yı karıştırmış durumda. Başkent Washington'dan gelen bir fotoğraf karesi ise gündemi değiştirdi. Protesto eylemleri sırasında Beyaz Saray'ın ışıkları tamamen söndürüldü.

ABD'de George Floyd, isimli siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren protestolar ülke genelinde şiddet eylemine dönüştü. Eylemler Beyaz Saray önüne kadar sıçrarken, ABD medyası Başkan Donald Trump'ın ailesiyle birlikte sığınağa indirildiğini iddia etti. Ancak sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump bu durumu yalanladı.

"DARK HOUSE"

Amerika'da bu gelişmeler yaşanırken başkent Washington'dan gelen bir fotoğraf karesi gündemi değiştirdi. Protesto eylemleri sırasında Beyaz Saray'ın ışıkları tamamen söndürüldü.

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Haber7'nin haberine göre, Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu karelere bomba yorumlar yapıldı. Bir kullanıcı "Bu Trump'ın liderliğinin eksikliğini gösteriyor" derken, Washington'da yaşamış müzisyen Duff Goldman, "Bunu hayatım boyunca hiç görmedim. DC'de yaşadım ve buradan iki blok ötede bir restoranda çalıştım. Her gece saat 2'de Beyaz Saray önünden bisikletim ile geçerdim. Işıklar hep açıktı. Bu kesinlikle bu yönetimi özetliyor" dedi.

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