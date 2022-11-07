Dubai'de Burc Halife yakınındaki 35 katlı binada yangın
Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife yakınlarında bulunan 35 katlı bir binada yangın çıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dubai'de Burc Halife yakınlarındaki 35 katlı "Şahika" isimli binayı alevler sardı.
Olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Dubai polisi ya da Sivil Savunma Müdürlüğü ise henüz yangınla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
- ABD-Suudi geriliminin kökenleri
- İspanya'da demir yolları işçileri grevde
- Dubai'de Burc Halife yakınındaki 35 katlı binada yangın
- Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bağımsızlığımızı daha sert savunmaya hazırız" mesajı
- Fransa Hükümet Sözcüsü Veran, 'mavi tik' için Twitter'a ödeme yapmayacağını açıkladı
- Kara kıtaya Türk damgası!