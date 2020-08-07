Dubai-Kozhikode seferini yapan 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü!

Dubai'den 191 yolcusu ile havalanan ve Hindistan'ın Calucut Havalimanına doğru giden Hindistan Havayollarına ait uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi.

Dubai'den kalkan ve 191 yolcu taşıyan Hindistan Havayolları Air India, Calicut Havalimanında kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi

Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.