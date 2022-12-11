VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabine yarın toplanıyor
Otomotivde 11 ayda üretim yüzde 6, ihracat yüzde 5 arttı
AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
Kovid-19 ölüm oranları influenza seviyelerine ulaştı
Japon "ispace"in uzay aracı Ay'a yollandı
Türkiye'nin kıyıdaki yeni muhafızı "Barbaros" göreve hazırlanıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 2023 hac organizasyonu Cidde'de netleşecek
Muğla'da Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı
Yasa dışı geçişe geçit yok: 3 terör örgütü mensubu yakalandı
Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklama yapıldı
Bakan Çavuşoğlu: Filistin konusunda Cezayir'le aynı çizgideyiz
Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 45 metre oldu
Bakan Soylu: Karakterini kaybetmeyen büyük bir milletiz
Kaç yıl yaşayacağımızı öğrenmek mümkün
Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Domuz gribi de kovid kadar öldürücü olabilir
Fakültenin maskotu Tigyy
40 yıl biriktirdikleri ile antikacı oldu
Engel aştıran yardım
"Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!"
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu
Esnafın kullandığı Hazine faiz destekli kredilerin faiz yükünün karşılanmasına devam edilecek
Ayrılsak da beraberiz
Rezervasyon kavgası
11 Aralık 2022 Pazar 13:50:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 13:50:00

DTÖ, ABD'nin Türk çeliğine yönelik ilave vergi kararında Türkiye'yi haklı buldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Örgüt, eski ABD Başkanı Trump'ın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.

DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması'nın üç kişilik paneli, Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre'nin, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergisi itirazına yönelik kararını açıkladı.

Panel, ABD'nin önlemlerinin DTÖ kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.

Trump'ın söz konusu ek vergileri gerekçelendirmek için 'ulusal güvenlik" kaygılarını öne sürmesini reddeden panel, bu vergilerin "savaş veya başka bir olağanüstü durum sırasında" uygulanmadığını bildirdi.

Washington yönetimi ise DTÖ'nün kararını kınadı. Örgütün üyelerinin ulusal güvenlik kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını belirten Washington yönetimi, Trump'ın gümrük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti.

"ABD, ULUSAL GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KARAR VERMEYİ DTÖ PANELLERİNE BIRAKMAYACAK"

ABD Ticaret Temsilciliği Adam Hodge, yaptığı yazılı açıklamada, DTÖ kararının, örgütün anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasında temelden reform yapılması gerekliliğini gösterdiğini aktararak, "ABD, ulusal güvenliği konusunda karar vermeyi DTÖ panellerine bırakmayacak. DTÖ'nün, bir üye ülkenin güvenlik tehditlerine verdiği yanıtla ilgili sonradan fikir yürütme yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin DTÖ'nün kararına itiraz etmek hakkı bulunuyor. Buna karşın itirazın bir etkisinin olmayacağı belirtiliyor.

ABD yönetimi, DTÖ'nün temyiz organına yapılması gereken atamaları 3 yıldır engelleyerek anlaşmazlık çözümüyle ilgili süreci daha da uzatıyor.

ABD'NİN ÇELİK İTHALATINA İLAVE VERGİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çeliğe yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Söz konusu uygulamaya ilişkin Türkiye, ABD'ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Türkiye, söz konusu kararın DTÖ kurallarına aykırı olduğunu belirterek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti. Türkiye'nin yanında Çin, Norveç, Hindistan, Rusya ve İsviçre de kararı DTÖ'ye taşımıştı. DTÖ, Hindistan ve Rusya'nın itirazlarına yönelik kararını ise henüz vermedi.

10 Ağustos 2018'de Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum için gümrük vergilerini iki katına çıkardığını duyuran Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin, 13 Ağustos 2018 itibarıyla Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini iki katına çıkarmasının ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını aynı oranda yükseltmişti.

ABD, 21 Mayıs 2019'da, Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmüştü.

ABD yönetimi, geçen yıl da AB, Japonya ve İngiltere ile söz konusu ek vergilerin kaldırılması konusunda yeni anlaşmalara varmıştı.

Etiketler : dtö alüminyum türkiye donald trump
Elif Ana heyecanı

Elif Ana heyecanı
istemediğimiz sahneler var

istemediğimiz sahneler var
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Kafa karıştıran paylaşım

Kafa karıştıran paylaşım
Küçük dünyamızda mutluyuz

Küçük dünyamızda mutluyuz
Tapılası bir kadın değilsin

Tapılası bir kadın değilsin
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi
Son durumu paylaşıldı

Son durumu paylaşıldı
Rol arkadaşını sokakta buldu

Rol arkadaşını sokakta buldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX