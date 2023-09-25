VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü PKK/YPG sivillere saldırmaya devam ediyor: 4'ü çocuk 10 sivil yaralandı
TİKA'dan Türkçe eğitime destek
Yunanistan geri ittiği 105 düzensiz göçmen kurtarıldı
DSÖ'den Libya'daki son durum hakkında açıklama: "Durum endişe verici olmaya devam ediyor"
Karabağ'da yakıt deposu patladı: Can kaybı var
KKTC Meclisi heyetinden Bakan Tunç'a ziyaret
25 Eylül 2023 Pazartesi 23:28:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 23:28:00

DSÖ'den Libya'daki son durum hakkında açıklama: "Durum endişe verici olmaya devam ediyor"

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sel felaketinin yaşandığı Libya'daki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sel felaketinin yaşandığı Libya'daki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, selin vurduğu Libya'daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Libya'daki durum endişe verici olmaya devam ediyor. DSÖ, insanların psikososyal destek de dahil sağlık hizmetlerine erişimine yardımcı olmak için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, olası su ve gıda kaynaklı veya diğer hastalıkların belirtilerini tespit etmek ve ortaya çıkması durumunda yayılmasını önlemek amacıyla hastalık erken uyarı sistemini güçlendirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

DSÖ de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.

Etiketler : dsö libya sel felaketi
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Senfonik konser

Senfonik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX