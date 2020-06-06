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06 Haziran 2020 Cumartesi 00:43:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 00:43:00

DSÖ'den hükümetlere tavsiye: Halka açık alanlarda maske takılsın

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yayılmasını önlemek için mevcut kılavuzunu güncelledi. Hükümetlere ilk kez halka açık yerlerde maske takılmasının teşvik edilmesini tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, KOVID-19'un kontrol altına alınması için maske kullanımı konusunda DSÖ'nün bugün mevcut rehberini güncellediğini belirterek, "Bu kılavuz, gelişen kanıtlara dayanıyor ve kimin maske takması gerektiği, ne zaman takılması ve ne yapılması gerektiği konusunda güncellenmiş tavsiyeler sunuyor" dedi.

"MASKELER TEK BAŞINA SİZİ KOVID-19'DAN KORUYAMAZ"

Kılavuzun eldeki tüm mevcut delillerin dikkatli şekilde gözden geçilerek ve uluslararası halk sağlığı uzmanları ve sivil toplum örgütleriyle yapılan kapsamlı istişareler sonucu geliştirildiğini anlatan Ghebreyesus, "Maskeler tek başına sizi COVID-19'dan koruyamaz" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, KOVID-19 semptomları taşıyan hastaların evde kalması ve sağlık uzmanlarıyla irtibat halinde olması tavsiyesinin aynen devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"KOVID-19 taşıdığı teyit edilen kişiler izole edilmeli, bir sağlık kuruluşunda bakım görmeli ve temas ettiği kişiler de karantinaya alınmalıdır. Hasta kişi veya temasta olduğu birinin illaki evini terk etmesi gerekiyorsa, bu kişiler tıbbi maske takmalıdır."

KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARDA MASKE KULLANIMI

Sağlık kuruluşları gibi virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu yerlerde sadece sağlıkçıların değil tüm çalışanların her koşulda "tıbbi maske" takması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, şunları söyledi:

"İkincisi, toplumda bulaşmanın olduğu yerlerde ve fiziksel mesafenin mümkün olmadığı durumlarda 60 yaş veya üstündekilerle sağlık sorunları olanların da tıbbi maske takmasını tavsiye ediyoruz. Üçüncüsü, DSÖ halka açık olan alanlarda maske kullanımı konusundaki kılavuzunu güncelledi. Gelişen kanıtlar ışığında, DSÖ, toplu taşıma, mağazalar ve diğer kapalı veya kalabalık ortamlarda halkın maske takmasını teşvik etme konusunda hükümetlere tavsiyede bulunuyor."

ÖNCEDEN SADECE KORONAVİRÜS HASTALARINA ÖNERMİŞTİ

Ghebreyesus, bilimsel verilerle güncellenmiş kılavuzun kumaş maskelerin bileşimi hakkında yeni bilgiler içerdiğini belirterek, "Bu yeni araştırmaya dayanarak, DSÖ, kumaş maskelerin en az üç farklı malzeme katmanından oluşmasını tavsiye etmektedir. Her katman için önerdiğimiz malzemelerin ayrıntıları kılavuzdadır" dedi.

DSÖ'nün güncellenmiş kılavuzunda, tıbbi olmayan maskelerin mağazalarda, iş toplantılarında, sosyal aktivitelerde, toplu buluşmalarda, okullarda, ibadethanelerde, mülteci kamplarında ve toplu ulaşımda kullanılması tavsiye ediliyor.

Kılavuzda ayrıca maskelerin mümkün olan en yüksek sıcakta sık sık yıkanması ve başkalarıyla paylaşılmaması gerektiği vurgulanıyor.

DSÖ, daha önce yaptığı açıklamalarda, sadece COVID-19 hastaları ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını öneriyor, hasta olmayanların maske takmasının koronavirüse karşı mücadelede yarardan ziyade ek riskler getirebileceği uyarısını yapıyordu.

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