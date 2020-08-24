  • BIST
    1108.44
  • Dolar
    7,3804
  • Euro
    8,7148
  • Altın
    458,3630
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi yeni normalin bir gereği olarak algılamalıyız
Türkiye yarın savaş gemileriyle deniz eğitimi yapacak
Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı
MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
FETÖ firarisi sunucu Erhan Akkuş tutuklandı
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli
Rusya'nın koronavirüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu
Antalya'da bir koya "Oruç Reis" adı verilecek
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor... Ölü sayısı 180 bini aştı
Rusya ve Avusturya arasında gerginlik artıyor! Rus diplomat sınır dışı edildi
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a net mesaj: Haklıyız onun için de kararlı ve azimliyiz
Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı
DSÖ'den beklenen koronavirüs aşı açıklaması: "Son aşamadayız, tünelin sonunda ışık göründü"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Giresun'da sel felaketi) Can kaybı 8'e yükseldi
Arakanlı Müslümanlar için hala adalet sağlanamadı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldüğü cami saldırıları davasında karar duruşması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İsrail ile normalleşme açıklaması: Diğer Arap ülkelerinden de umutlu ...
İngiltere Başbakanı Johnson: Çocukları sınıflara gönderin
Asya'nın Türkiye'ye yatırım iştahı artıyor
Enes Ünal: La Liga'da artık çok daha tecrübeliyim
Gölcük'te korkutan orman yangını
Çakarlı saldırgan tutuklama istemiyle mahkeme sevk edildi
24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:17:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:25:00

DSÖ'den beklenen koronavirüs aşı açıklaması: "Son aşamadayız, tünelin sonunda ışık göründü"

Kaynak: AA

ABONE OL

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısı konusunda 172 üye ülkenin dahil olduğu COVAX aşı çalışmaları için, "Şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, ülkelerin, DSÖ öncülüğündeki COVAX aşı çalışmalarına finansal destek vermesi çağrısında bulundu.

COVAX'a yatırım yapmanın, salgını sona erdirmenin ve sürdürebilir bir ekonomik iyileşmenin sağlanmasının en hızlı yolu olduğunu belirten Ghebreyesus, bu konuda ülkelerden bağlayıcı taahhütler beklediğini söyledi.

Aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunlara ABD, Rusya ve Çin'in dahil olup olmadığına ise açıklık getirmedi.

DSÖ, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Meksika, Norveç, Fas, Suudi Arabistan, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika ve Avrupa Komisyonu'nun, COVAX aşı çalışmalarının da yer aldığı "ACT-Accelerator" programına dahil olduğunu açıklamıştı.

"9 AYRI AŞI ADAYIMIZ VAR"

Konuşmasında, Kovid-19 için ellerinde şu an 9 aşı adayının olduğu, güvenli ve etkili bir aşı için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Hatta şimdi dört ayrı üretici ile görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, COVAX aşı çalışmalarına katılan tüm ülkelerin aşıya eşit erişim sağlamaları adına aşı üreticileriyle birlikte çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşı milliyetçiliği, sadece virüse yardım eder. Dünya, ekonomik faaliyetlerin devamı için şimdiye kadar 12 trilyon dolar yatırım yaptı. COVAX'a yatırım yapmak, bu pandemiyi sona erdirmenin ve sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme sağlamanın en hızlı yolu."

Ghebreyesus, COVAX sayesinde düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerin tamamının güvenli ve etkili bir aşıya aynı zamanda erişim sağlayacağının altını çizdi.

AŞILAR SON AŞAMADA

"Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında." diyen Ghebreyesus, güvenli ve etkili birden fazla aşı adayının başarılı olmasını umduklarını vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, oluşturdukları mekanizmanın amacının, 2021'in sonuna kadar en az iki milyar doz güvenli ve etkili aşı sağlamak olduğuna işaret ederek, "Tünelin sonunda ışık göründü ve geçen hafta dediğim gibi, bunu birlikte yapabiliriz. Aşılar üzerinde araştırma ve geliştirmeye toplu olarak yatırım yaparken, şu anda bu virüsü kontrol altına almak için elimizdeki araçları da kullanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, cuma günü düzenlediği basın toplantısında da DSÖ üyesi tüm ülkelere, çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına katılım için mektup gönderdiğini ifade etmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER