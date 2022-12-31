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31 Aralık 2022 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 11:15:00

DSÖ ve Çinli yetkililer mevcut Kovid-19 durumunu ele aldı

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin'den yetkililer bir araya gelerek mevcut Kovid-19 durumunu ele aldı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık'ta DSÖ ile Çin arasında üst düzey katılımlı bir toplantı gerçekleşti. Görüşmede, Çin'de Kovid-19 vakalarında artış, mevcut salgın durumu hakkında daha fazla bilgi talebi ile DSÖ'nün daha fazla uzmanlık ve desteğinin sunulması gibi konular gündeme geldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi'nden üst düzey yetkililer, DSÖ'ye Çin'in salgınla mücadele, varyantların izlenmesi, aşılama, klinik bakım, iletişim ve Ar-Ge alanlarındaki stratejisi ve eylemleri hakkında bilgi verdi.

DSÖ, Çin'den vakalara ilişkin verileri yeniden düzenli olarak spesifik ve gerçek zamanlı olarak aktarmasını, virüs numunelerinin DNA dizilimi, hastaneye yatışlar dahil olmak üzere hastalığın etkisi üzerine veriler, yoğun bakım ünitesine kabuller, ölümler, bağışıklık ve başta 60 yaş üzeri nüfus olmak üzere aşılama durumuyla ilgili verileri talep etti.

DSÖ yetkilileri, daha yüksek risk altındaki kişileri, ciddi hastalık ve ölüm riskine karşı korumak için aşılama ve hatırlatma dozu aşılarının önemine değindi.

Çin'e virüsün DNA dizilimi, klinik yönetimi ve etki değerlendirmesi güçlendirmesi yönünde çağrıda bulunan DSÖ, bu alanlarda Çin'e destek sağlamaya istekli olduğunu da belirtti.

DSÖ, Çinli bilim insanlarını, örgütün Kovid-19 uzmanlık kurullarına daha etkin katılmaya da davet etti.

DSÖ yetkilileri, Çin ve küresel toplumun doğru risk değerlendirmeleri oluşturması ve etkili yanıtlar bildirmesine yardımcı olabilmek için takibin ve zamanında veri paylaşımının önemine de değindi.

Etiketler : dünya sağlık örgütü çin kovid19
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