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21 Temmuz 2023 Cuma 17:41:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 17:41:00

DSÖ: Vakalar, 8 kat artarak 4.3 milyona yükseldi

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000-2022 döneminde dang humması vakalarında 8 kat artış kaydedildiğini ve bu rakamın 500 binden 4,2 milyona yükseldiğini bildirdi.

DSÖ'nün tropikal hastalıklarla ilgili biriminin direktörü Raman Velayudhan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, son yıllarda artış gösteren dang humması vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya nüfusunun yarısının, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması virüsüne yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını dile getiren Velayudhan, "DSÖ, 2000-2022 döneminde dang humması vakalarında 8 kat artış kayıtlarına geçirdi. Bu süreçte vaka sayıları 500 binden 4,2 milyona yükseldi." ifadelerini kullandı.

Velayudhan, DSÖ'nün son yıllarda daha doğru figürlere ulaşmasıyla virüsle ilgili gerçek rakamların daha yüksek olabileceğinin altını çizdi.

Dang hummasının yaklaşık 129 ülkeyi etkilediğine işaret eden Velayudhan, yılda yaklaşık 100 ile 400 milyon vakanın bildirildiğini söyledi.

Velayudhan, dang hummasıyla ilgili vakaların yüzde 80'inin semptomsuz olduğunu vurgulayarak, şu anda bu virüse karşın sadece Sanofi Pasteur'in aşı geliştirmiş olduğunu kaydetti.

Bu aşının yaklaşık 20 ülkede kullanılmak üzere tescil edildiğine dikkati çekilen Velayudhan, "Aşı, dang humması ile yalnızca bir kez enfekte olmuş bireyleri koruyor ve virüse yakalananların 3 doz alması gerekiyor." dedi.

Velayudhan, dang hummasından kaynaklanan ölümlerin yılda 40 ila 70 bin arasında tahmin edildiğini ve bu ölümleri bildirmeyen çok sayıda ülke olduğunu belirtti.

DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Etiketler : dang humması DSÖ DSÖ açıklama
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