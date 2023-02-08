VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz"
İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
OHAL kararı Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için AFAD il müdürlüklerine başvurulabilecek
Kırgızistan Meclisinde, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Deprem bölgesine 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildi
"Gaziantep'te 900 enkazın tamamında arama kurtarma faaliyeti yürütülmekte"
Erzincan'dan deprem bölgesine komandolar gönderildi
'Uçan kaleler' deprem bölgelerine personel ve malzeme taşıyor
Kazakistan'ın 60 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti
THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan deprem bölgelerine destekler artarak devam ediyor
Deprem bölgesindeki vatandaşlar reçetesiz ilaç temin edebilecek
48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı
Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu
DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı
Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı
"Depremden dolayı çok üzgünüm, büyük bir trajedi"
Depremzedeler için e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli bağış imkanı
Avustralya, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek
KKTC'den gelen öğrencilerin konakladığı Adıyaman'daki otel enkazında çalışmalar sürüyor
Miniklerden deprem bölgesine duygulandıran yardım notu
08 Şubat 2023 Çarşamba 11:20:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 11:20:00

DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ'nün Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan ‘3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini duyurdu.

DSÖ'nün 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor ve DSÖ'nün kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen DSÖ Yönetim Kurulu'na Türkiye ve Suriye depremi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti.

Dr. Kluge, açıklamasında "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum" dedi.

Kluge, DSÖ Avrupa'nın ekiplerinin Gaziantep, Anlara ve İstanbul'da faaliyet gösterdiğini belirterek "Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : dünya sağlık örgütü üçüncü seviye acil durum deprem türkiye suriye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX