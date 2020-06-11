Dünya Sağlık Örgütü, tepki çeken koronavirüs açıklamasını geri çekti

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11 Haziran 2020 Perşembe 16:53:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 16:53:00

DSÖ tepki çeken açıklamasını geri çekti

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Geçtiğimiz gün 'hayat taşıyıcı ya da gizli taşıyıcı' olarak da adlandırılan asemptomatik kişilerden virüs bulaşmasının çok nadir olacağını söyleyen DSÖ, açıklamasını geri çekti.

DSÖ'nün koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove yaptığı açıklamada, koronavirüsün nasıl bulaştığına dair farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve asemptomatik kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etti.

DSÖ, hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanmasını istedi.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDEN TEPKİ

Bu açıklamaya, ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Harvard Üniversitesi bilim insanları tepki gösterdi. Bilim insanları, DSÖ’yü ‘kamuoyunu yanlış bilgilendirmek’ ve ‘kafa karıştırmakla’suçladı.

Asemptomatik kişilerin de virüsü yayabileceğine dair çok sayıda kanıtın olduğunu ifade eden bilim insanları, DSÖ’nün yorumunun henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan üye devletlerin açıklamasına dayandığını düşündüklerini belirti.

AÇIKLAMAYI GERİ ÇEKTİ

Tepkinin ardından DSÖ açıklamasını geri çekti. Tekrar açıklama yapan Kerkhove, yanlış anlaşıldıklarını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.

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