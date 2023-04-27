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DSÖ: Sudan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz
27 Nisan 2023 Perşembe 00:26:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 00:26:00

DSÖ: Sudan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmanın taraflarınca alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle gerçekleşen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara değinen Ghebreyesus, zaten acı çeken bir ülke olan Sudan'da kan dökülmesini "içler acısı" olarak niteledi.

Ghebreyesus, "DSÖ, Sudan'da taraflar arasında alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı. Tarafları bu karara tamamen saygı duymaya davet ediyoruz. Şiddet, şimdiden sağlık üzerinde korkunç bir etki oluşturdu" dedi.

Çatışma nedeniyle ülkede gıda ve temel sağlık hizmetlerine erişimde aksaklıkların yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, DSÖ'nün çatışma nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artacağını tahmin ettiğini aktardı.

Ghebreyesus, "Başkent Hartum'da sağlık tesislerinin yüzde 61'i kapalı ve sadece yüzde 16'sı normal bir şekilde çalışıyor. Böbrek hastalığı, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıkları olan çok sayıdaki hasta, ihtiyaç duyduğu sağlık tesislerine veya ilaçlara erişemiyor. Beslenme programlarının ertelenmesi nedeniyle 50 bin çocuk gerçek risk altında" diye konuştu.

Çatışmaların başlamasının ardından sağlık tesislerine yönelik 16 saldırının gerçekleştiğini vurgulayan Ghebreyesus, bu saldırıların 8 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "DSÖ, merkezi halk sağlığı laboratuvarının çatışmanın taraflarından biri tarafından işgal edilmesinden de endişe duyuyor. Teknisyenlerin artık laboratuvara erişimi yok, bu da laboratuvarın artık normal teşhis ve referans işlevini yerine getiremeyeceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"SON DÖRT HAFTADA KOVİD-19 NEDENİYLE 14 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Salgın süreciyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ghebreyesus, bu yılın başından bu yana Kovid-19 nedeniyle yaşanan yaklaşık yüzde 95'lik düşüşün kendilerini cesaretlendirdiğine işaret etti.

Ghebreyesus, "Ancak bazı ülkelerde vakalarda artışlar görülüyor. Son dört haftada COVID-19 nedeniyle 14 bin kişi yaşamını yitirdi" dedi.

Virüsün değişmeye devam ettiğinin, ölüm ve yeni hastalık dalgalarına neden olduğunun altını çizen Ghebreyesus, bu yıl "COVID-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini" ilan etmek konusunda umutlu olmaya devam ettiklerini kaydetti.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 512 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında dün başlayan 72 saatlik ateşkese rağmen yer yer çatışmalar devam ediyor.

Etiketler : Ghebreyesus Sudan Sağlık Bakanlığı Kovid-19
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