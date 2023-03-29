DSÖ, Marburg virüsü için 4 aşının deneme protokollerinin hazır olduğunu açıkladı

DSÖ, Marburg virüsü için 4 aşının deneme protokollerinin hazır olduğunu açıkladı

Ghebreyesus, DSÖ merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bir DSÖ komitesinin şimdiye kadar Marburg virüsüyle ilgili dört aşının kanıtlarını incelediğini belirten Ghebreyesus, "(Aşılar için) Deneme protokolleri hazır ve ortaklarımız denemeleri desteklemeye hazır." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Marburg virüsü salgınında vakaları ve ölümleri önlemeye yardımcı olmak için bu denemeleri "mümkün olan en kısa sürede" başlatmak için Ekvator Ginesi ve Tanzanya hükümetleriyle çalışmayı beklediklerini de kaydetti.

Ekvator Ginesi'nde resmi olarak 9 Marburg virüsü vakasının bildirildiğini ve virüs nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Ghebreyesus, virüsün ülkede üç farklı ilde görüldüğüne işaret etti.

Ghebreyesus, "Ancak bu üç il birbirinden 150 kilometre uzaklıkta ve bu da virüsün ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor." dedi.

DSÖ'nün ek Marburg vakalarından haberdar olduğunu kaydeden Ghebreyesus, hükümetten bunları resmi olarak DSÖ'ye bildirmesini istediğini ifade etti.

Ghebreyesus, Tanzanya'da ise 8 Marburg virüsü vakasının görüldüğünü, bunlardan 5'inin hayatını kaybettiğini ve üç hastanın ise tedavi altında olduğunu belirtti.

Tanzanya'da bugüne kadar bildirilen vakaların bir bölgede olduğunu söyleyen Ghebreyesus, "Ancak hayvanların ve gezegenimizin sağlığını korursak, insan sağlığını gerçekten koruyabiliriz. Marburg virüsü salgını, bunu bir kez daha hatırlattı." diye konuştu.

Tanzanya ilk Marburg virüsü vakasını 21 Mart'ta doğrularken, Ekvator Ginesi'nde ise ilk kez 14 Şubat'ta vaka tespit edilmişti.

MARBURG VİRÜSÜ

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, istifra gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor.

Angola'da 2005'teki salgında Marburg virüsünün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.