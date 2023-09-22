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22 Eylül 2023 Cuma 20:27:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 20:27:00

DSÖ, Libya'daki selin ardından salgın tespit edilmediğini bildirdi

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sel felaketinin yaşandığı Libya'da bir salgın tespit edilmediğini bildirdi.

DSÖ Libya Temsilcisi Ahmed Zouiten, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, selin vurduğu Libya'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Derne kentinde felaketin sebep olduğu manzara karşısında çok etkilendiğini söyleyen Zouiten, binlerce kişinin sevdiklerini ve evlerini kaybettiğini belirtti.

Zouiten, "İnsanların yaşadığı zihinsel travmasının boyutu tarif edilemez. DSÖ, kolera kitleri de dahil acil durum ilaçlarını dağıttı ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor. Ulaşılması zor bazı bölgeler için mobil klinikleri kullanacağız." dedi.

Olası bir salgına karşı hazırlık ve denetimlerin sürdüğüne işaret eden Zouiten, Derne'de yüzlerce ishal vakasının rapor edildiğini ancak bunun büyük bir şehir için sıra dışı bir durum olmadığını dile getirdi.

Zouiten, sel felaketinin yaşandığı Libya'da herhangi bir salgının tespit edilmediğini doğruladı.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

Etiketler : libya libya sel dsö
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