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19 Eylül 2023 Salı 15:36:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 15:36:00

DSÖ, Libya'daki sel felaketi nedeniyle can kaybı sayısının 3 bin 998'e yükseldiğini açıkladı

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 998'e yükseldiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Libya Misyon Şefi Yardımcısı Rana Ksaifi, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, sel felaketinin yaşandığı Libya'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Libya'nın doğusunda sel felaketinden etkilenen binlerce kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Ksaifi, sahada yaşanan durumu "felaket" olarak nitelendirdi.

    Ksaifi, "19 yıldır insani yardım çalışanıyım ve bu tanık olduğum en kötü felaketlerden birisi. Libya'daki yıkımın boyutu akıl almaz düzeyde. Çamura batmış evler gördüm. Binalar, mağazalar, hastaneler ve okullar neredeyse tamamen sular altında kaldı. Binlerce kişi, her şeyini ve özellikle sevdiklerini kaybetti." ifadesini kullandı.

    Libya'da BMMYK'ye yaklaşık 50 bin mülteci ve sığınmacının kayıtlı olduğunu belirten Ksaifi, bunların 1000'den fazlasının selden önce de bu bölgelerde yaşadığını söyledi. Ksaifi ayrıca sel felaketinden önce Libya'nın doğusunun ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 46 bin kişiye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

    Ksaifi, "Libya'daki sel felaketi, yeni yerinden edilmeleri tetikledi. Selden etkilenenlerin çoğu yerinden edilmiş durumdaydı ve ellerinde hiçbir şey kalmadı. Yalnızda Derne kentinde 30 bin, Ecdebiye kentinde 3 bin kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor." dedi.

    Felaketin yaşandığı bölgede ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Ksaifi, insani ihtiyaçların zamanında karşılanmasının önemine işaret etti.

    Ksaifi, BMMYK'nin 53 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçağının, bugün Bingazi'ye ulaşacağını ve yardımların 10 binden fazla kişiye hızlıca dağıtılacağını bildirdi.

    "8 ila 9 bin kişi hala kayıp"

    DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic de Libya'da seldeki ölümler ve diğer kayıplara ilişkin son rakamları paylaştı.

    Elde ettikleri rakamları yerel kaynaklara dayandıran Jasarevic, "Son rakamlara göre, Libya'daki selde 3 bin 998 kişi yaşamını yitirdi, 8 ila 9 bin kişi hala kayıp. Son birkaç gün içinde farklı ülkelerden ekipler tarafından 450 kişinin kurtarıldığını biliyoruz. Uydu görüntülerine göre 2 bin 200 bina selden etkilendi. 30 ila 35 bin kişi de yerinden edildi." ifadesini kullandı.

    Libya'daki sel felaketi

    Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

    Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

    BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporunda, Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.

    Etiketler : Libya libya sel felaketi DSÖ yaşamını yitirenler
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