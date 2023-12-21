DSÖ Genel Direktöründen "Gazze'deki katliamı durdurun" çağrısı

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan "Gazze'deki krizin bundan daha korkunç olamayacağını düşündüğüm anların sayısını unuttum" paylaşımı yaptı.

Gazze'de yaklaşık 3 ayda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişinin öldürülmesi ve 52 binden fazla kişinin tehlikeli şekilde yaralanmasından bahsediyor olmanın insanlık adına "rezil bir durum" olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Yeryüzünde cehenneme dönüşen bu yerde (Gazze) mahsur kalanlar sonsuz dehşeti yaşıyor." değerlendirmesini yaptı.

DSÖ Genel Direktörü, Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 9'unun kısmen hizmet verdiğini hatırlatarak "(Gazze'de) Harap olmuş bir sağlık sistemi var, kuzeydeki tüm hastaneler işlevsiz" ifadelerine yer verdi.

Gazze'ye hayat kurtaran tıbbi malzemelerin ulaştırılmasında sorunlar yaşandığına değinen Ghebreyesus, birçok kişinin etkisi uzun yıllar devam edecek zihinsel travma yaşadığını belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'deki çatışmaların şiddetlendiği dönemde günlük yaklaşık 300 kişinin öldüğünü vurgulayarak "(Gazze'deki) Katliam durdurulmalı. Derhal ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.