VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İstiklal marşı okumak zorunda değilim " demişti: CHP ve DEM'den skandal ortak aday!
Firari FETÖ'cü eski polis Erzurum'da yakalandı
Tarımda enerji verimliliğini artırmak için 600 milyon dolar yatırım yapılacak
İsrail'de esir çatlağı! Savaş Kabinesi birbirine düştü
Samsun ve çevre iller için fırtına uyarısı
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
15 Ocak 2024 Pazartesi 16:18:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 16:18:00

DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki 100. günü "trajedi" olarak tanımlayarak ateşkes talebini yineledi.

Ghebreyesus X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırılar için "Bugün bir trajedinin 100. günü." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de "büyük bir insani kriz" yaşandığının altını çizdi.

Hastanelere gerçekleştirilen 300'den fazla saldırı ve kritik yardımlara güvenli erişimin engellenmesinden dolayı, Gazze'deki çoğu hastanenin işlev görmediğini işaret eden Ghebreyesus, "Hastalıklar, giderek daha küçük alanlara sıkışmak zorunda kalan ve temiz suya erişimi olmayan bir nüfus arasında yayılıyor."değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor." diyen Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler ve DSÖ'nün Gazze'de ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktan sürekli alıkonulduğunun altını çizen Ghebreyesus ayrıca İsrailli esirlere de değinerek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Etiketler : DSÖ Başkanı Trajedi Ateşkes Gazze
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX