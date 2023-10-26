DSÖ, Gazze'deki insani krizi felaket olarak niteledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in tam ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde insani ve sağlık krizinin felaket boyutlarına ulaştığı duyurarak, "Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, bölgeye uyguladığı tam ablukada sürüyor. Çok sayıda hastanenin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediği Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek büyüyor.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari, "Gazze'deki insani ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için engelsiz erişim talep etmek, siyasi sınırları aşan bir zorunluluk olan ahlaki görevimizdir. Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" dedi.